Barça : Raphinha crie à l’injustice face aux récompenses individuelles

Raphinha (28 ans) ne cache pas sa frustration. Devant les médias avant le choc contre Chelsea, mardi soir, le Brésilien du FC Barcelone a lancé : « vous, les journalistes, devriez me donner des explications… Je méritais bien plus. Je me suis senti sous-estimé, oui. En tant qu’équipe, nous avons raté la Ligue des champions. Je ne contrôle pas les récompenses individuelles », a-t-il lâché.

Selon lui, sa saison a pourtant été « spectaculaire » et il considère que ses performances parlent d’elles-mêmes : « pour moi, c’est suffisant. » Et les chiffres pourraient lui donnent raison. Lors de l’exercice 2024-2025, Raphinha a disputé 57 matchs toutes compétitions, inscrit 34 buts et délivré 26 passes décisives, accompagné d’un triplé réalisé avec le FC Barcelone. La frustration peut se comprendre pour le Brésilien, lui qui a tout de même été membre de l’équipe-type de la Ligue des champions, joueur de la saison de La Liga 2024/2025 et 5e au Ballon d’or 2025.