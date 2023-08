Barça : Clément Lenglet poussé vers l’Arabie saoudite

Le Barça a besoin d’argent, et vite. Certes, la vente d’Ousmane Dembélé au PSG va rapporter un petit chèque et libérer de la masse salariale, mais le deal que le club avait passé avec un fonds allemand pour pouvoir recruter et inscrire les nouveaux joueurs est tombé à l’eau dans la journée. Dans ce sens, il faut accélerer les ventes, et comme l’indique Mundo Deportivo, Clément Lenglet pourrait vite plier bagage.

Le média indique que le Barça négocie actuellement un transfert du défenseur de 28 ans avec Al-Nassr, club où évoluent notamment Brozovic et Cristiano Ronaldo. Les Barcelonais vont tenter de convaincre Clément Lenglet de partir, et même si le montant du transfert ne devrait pas être énorme, de grosses économies seront faites sur son salaire, lui dont le contrat court jusqu’en 2026.

