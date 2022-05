Borussia Dortmund : Jude Bellingham a tranché pour son avenir

Avec le départ d'Erling Haaland, Jude Bellingham sera probablement le prochain gros transfert du Borussia Dortmund. Ça ne sera pas pour cet été en revanche, comme l'a déclaré le jeune Anglais (18 ans). «Le seul avenir auquel je pense, c'est le prochain match avec Dortmund. Je serai là la saison prochaine. Je suis prêt.» De quoi rassurer les fans du club allemand, heureux des performances du milieu de terrain (6 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues en 43 matchs).

Bellingham a également souhaité le meilleur à son futur ex-coéquipier norvégien, dont le transfert a été annoncé cette semaine à Manchester City. «Je lui ai dit que j'étais très heureux pour lui qu'il puisse passer à l'étape suivante. Manchester City est également très chanceux de l'avoir eu. C'est un grand joueur, un gars formidable. Il va me manquer.» A lui d'assurer la suite et de prendre une plus grande envergure encore.