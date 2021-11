Serie A : la Fiorentina fait tomber l'AC Milan pour la première fois de la saison

L'AC Milan (2e, 32 pts) se déplaçait sur la pelouse de la Fiorentina (8e, 18 pts) ce samedi, pour le compte de treizième journée de Serie A. Toujours invaincus depuis le début de la saison, les Rossoneri restaient sur un match nul lors du derby face à l'Inter Milan (1-1). La Viola quant à elle s'était inclinée sur la pelouse de la Juventus (0-1) et n'avait toujours pas fait de match nul depuis la reprise du championnat, avec six victoires et six défaites. Vlahovic était bien entendu titulaire à la pointe de l'attaque de la Fiorentina, tout comme Callejon dans le couloir droit. Du côté des Milanais, Ibrahimovic débutait la rencontre avec Diaz en soutien. Le Suédois pensait d'ailleurs ouvrir le score dès le début du match, mais son but était refusé pour une position de hors-jeu (5e). C'est la Viola qui prenait les commandes de cette rencontre. Après une succession de corner, Duncan profitait d'une faute de main de Tatarusanu dans ses six mètres pour pousser le ballon au fond des filets (1-0, 15e).

La Fiorentina prenait même deux buts d'avance juste avant la mi-temps, Saponara envoyait une belle frappe dans la lucarne du gardien milanais, sur une passe de Vlahovic (2-0, 45e+1). Les Florentins creusaient encore plus l'écart au retour des vestiaires. Après avoir été passeur, l'attaquant serbe marquait à son tour. Seul face à Tatarusanu, il éliminait ce dernier et inscrivait le troisième but de son équipe (3-0, 59e). L'AC Milan réagissait instantanément, Ibrahimovic interceptait une mauvaise passe de Bonaventura avant d'enchaîner par une frappe enroulée côté opposé (3-1, 62e). Le Suédois s'offrait un doublé seulement cinq minutes plus tard, à la suite d'une passe en retrait d'Hernandez (3-2, 67e). Les Rossoneri continuaient de pousser, mais finissaient par craquer de nouveau. En voulant relancer proprement, Hernandez se faisait subtiliser le ballon par Gonzalez qui servait Vlahovic et marquait le quatrième but de la Fiorentina (4-2, 85e). Le but contre son camp de Venuti dans le temps additionnel (4-3, 90e+6) ne suffisait pas et les Milanais s'inclinaient pour la première fois de la saison. Lors de la prochaine journée, la Fiorentina ira à Empoli, l'AC Milan recevra Sassuolo.

