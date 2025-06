Liverpool annonce 7 départs

Les annonces des listes retenues par les clubs anglais pour la prochaine saison se poursuivent. Cette fois, c’est Liverpool qui a officialisé le départ de sept éléments de son centre de formation.

« Le club confirme le départ de plusieurs joueurs de l’Académie du club. Dominic Corness, Louis Enahoro-Marcus, Harry Evers, Lee Jonas, Jakub Ojrzynski, Jacob Poytress et Reece Trueman quitteront tous les Reds à l’expiration de leur contrat. Tout le monde à Liverpool tient à les remercier pour leur contribution et à leur souhaiter le meilleur pour l’avenir. Entre-temps, des offres de contrat ont été faites à Kareem Ahmed, Emmanuel Airoboma, Keyrol Figueroa, Kyle Kelly, Michael Laffey, Wellity Lucky, Terence Miles et Ranel Young », peut-on lire sur le communiqué des Reds.