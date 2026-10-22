Ligue Europa : le "Nantais" Randal Kolo Muani donne rendez-vous au Stade Rennais

Randal Kolo Muani retrouve un club français ce jeudi à l’occasion de la 3e journée de Ligue Europa. La Juventus reçoit le Stade Rennais (18h45) et l’attaquant compte bien briller. Formé en partie au FC Nantes où il a passé 7 ans entre 2015 et 2022, il aura forcément à cœur de battre le club rival. «Un match spécial, je ne dirais pas ça, mais oui, j’ai mon petit cœur nantais», a-t-il lâché en conférence de presse de veille de match.

La suite après cette publicité

«C’est surtout une rencontre importante pour nous, on est sur deux succès en Ligue Europa, on a envie de continuer sur cette lancée-là. C’est important face à une équipe qui pourrait venir nous chercher, poursuit le joueur de 27 ans. Eux aussi ont bien commencé en C3, je ne pense pas qu’ils viennent pour jouer derrière, ce sera à nous de mettre les ingrédients qu’il faut pour gagner ce match-là.» Depuis le début de la saison, Kolo Muani a marqué à 3 reprises et délivré 2 passes décisives en 9 matchs toutes compétitions confondues avec la Vieille Dame.