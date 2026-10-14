Le premier but de Barcola avec Liverpool en vidéo

Bradley Barcola a enfin ouvert son compteur but avec son nouveau club, Liverpool. Recruté pour 140 M€ l’été dernier, l’international français peinait jusqu’à présent à se montrer décisif, avec aucun but ni aucune passe décisive en 6 apparitions.

La suite après cette publicité

BRADLEY BARCOLA OUVRE SON COMPTEUR DE BUTS AVEC LIVERPOOL 🔥 La Ligue des champions démarre déjà avant la grande soirée, à vivre GRATUITEMENT et EN DIRECT dès 21H dans le multi-live sur l’application CANAL+ 🖥️ La suite après cette publicité #LASKLIV | #UCL https://t.co/y9AAZbCsVg— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 14, 2026

Mais il a mis un terme à cette disette en inscrivant un joli but sur la pelouse de LASK, pour la 2e journée de la Ligue des Champions. Après un gros travail de Ngumoha sur l’aile droite, le ballon revenait sur Koumas, qui donnait en retrait à l’ancien Parisien. Ce dernier tirait sans contrôle dans le petit filet opposé. Une libération pour l’ailier de 24 ans.