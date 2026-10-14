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Ligue des Champions

Le premier but de Barcola avec Liverpool en vidéo

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Barcola avec Liverpool face à l'Atlético @Maxppp
LASK 3-6 Liverpool

Bradley Barcola a enfin ouvert son compteur but avec son nouveau club, Liverpool. Recruté pour 140 M€ l’été dernier, l’international français peinait jusqu’à présent à se montrer décisif, avec aucun but ni aucune passe décisive en 6 apparitions.

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Mais il a mis un terme à cette disette en inscrivant un joli but sur la pelouse de LASK, pour la 2e journée de la Ligue des Champions. Après un gros travail de Ngumoha sur l’aile droite, le ballon revenait sur Koumas, qui donnait en retrait à l’ancien Parisien. Ce dernier tirait sans contrôle dans le petit filet opposé. Une libération pour l’ailier de 24 ans.

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