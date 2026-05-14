Mercato Real Madrid : Florentino Pérez annonce plusieurs recrues

Florentino Pérez est sorti du bois. Confortablement installé dans sa tanière ces derniers mois, le président du Real Madrid est souvent resté silencieux quand le navire merengue a tangué cette saison. Cette semaine, il a décidé qu’il était temps de sortir du silence mais aussi de taper du poing sur la table. Mardi, il a donné une conférence de presse exceptionnelle durant laquelle il a réglé quelques comptes tout en commettant certaines maladresses. Hier soir, il a donné une interview à son ami Josep Pedrerol, présentateur vedette de l’émission El Chiringuito de Jugones. Le boss de la Casa Blanca a bien évidemment été interrogé sur le cas Kylian Mbappé. Le Français est très critiqué ces dernières semaines. Il a pu compter sur le soutien de son patron.

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Pérez attend des recrues

«Je ne parle pas de l’entraîneur aux joueurs. Je n’en parle qu’avec leurs familles. Je ne parle pas à Mbappé. Si un jour je le croise à l’entraînement, je le saluerai. Mbappé est le meilleur joueur du Real Madrid actuellement, il a remporté le Soulier d’Or. Il y a des choses à améliorer, certes, mais je ne vais pas m’étendre là-dessus. Je pense qu’il comprend parfaitement ce que représente le Real Madrid. Il a marqué énormément de buts.» Pérez a aussi dû évoquer l’ambiance et les conflits dans le vestiaire, notamment après l’altercation entre Aurélien Tchouameni et Fede Valverde. « On en a connaissance, ou du moins on les soupçonne. Les brandir pour dénigrer le Real Madrid… Ça doit rester dans le vestiaire. On parle de chaos maintenant. Je ne vais pas analyser la situation. »

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Il a toutefois précisé que le club sait qui a fait fuiter les informations sur la bagarre entre les deux milieux de terrain. Estadio Deportivo a cité le nom de Dani Ceballos. Un joueur qui devrait quitter le club cet été. Justement, Pérez a évoqué le mercato à venir. Et il a promis des changements. « Il y aura des arrivées. Nous avons toujours recruté des joueurs exceptionnels. Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham. Puis sont arrivés Cristiano, Kaká, Benzema… Je suis même allé chez Benzema pour le convaincre de nous rejoindre. Si j’en repère un bon, je tenterai ma chance. J’ai recruté tous les Ballons d’Or.» Erling Haaland pourrait-il être le prochain ? «Je n’ai pas d’avis là-dessus. C’est le travail du directeur sportif, je ne m’immisce pas dans ses fonctions.»

La prolongation de Vini n’avance pas

Pour Lamine Yamal, il a été tout aussi cash. «Bien sûr que je l’aime bien. Le recruter ? (Rires). Ma relation avec le Barça est complètement rompue.» Florentino Pérez a ensuite évoqué le dossier de la prolongation de Vinicius Jr, lié au club jusqu’en 2027. «Non, je ne le prolongerai pas. Je pense que Vinicius est l’un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Il a remporté les deux dernières Ligues des champions. Il n’y a pas d’urgence à prolonger son contrat ; nous avons toute la saison pour en discuter. Vous (Pedrerol) pensez que je contrôle tout. C’est le rôle du directeur sportif.» Un directeur sportif qui devra vendre avant de recruter. AS assure que le Real Madrid devra dégraisser avant de passer à l’action. Il faudra aussi connaître l’avis du prochain coach.

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Concernant José Mourinho, Pérez a avoué : «ce n’est pas le moment. Il est passé par ici et il a élevé notre niveau. Il est faux de dire que le président choisit l’entraîneur. On dit que je parle à Mourinho. Je ne lui ai même pas parlé lorsqu’il est venu à Benfica cette saison.» Il aussi défendu son choix d’avoir nommé Xabi Alonso, qui n’était pas une erreur de casting. « Non. C’était la Coupe du Monde des Clubs et les problèmes physiques. Ensuite, nous avons fait un changement, cela s’est un peu amélioré, puis nous nous sommes de nouveau effondrés.» Florentino Pérez, qui a convoqué des élections au club, a fait passer ses messages. Il estime que son club, qui ferait l’objet d’une campagne négative, peut tout à fait se relever. Le mercato et le prochain coach seront essentiels pour y parvenir.