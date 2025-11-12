Le président de São Paulo fait le point sur l’état d’Oscar

Hier soir, on a appris qu’Oscar (34 ans) a été victime d’un accident cardiaque alors qu’il effectuait des tests physiques avec São Paulo. Dans la foulée, le club paulista a donné de ses nouvelles. «Oscar a immédiatement été pris en charge par les professionnels du club et par l’équipe médicale de l’hôpital Einstein, qui était présente sur place.» La presse brésilienne a ensuite précisé que le joueur prendra une décision concernant une retraite ou non après avoir passé des examens approfondis.

Ce mercredi, le président du club, Julio Casares, a confié : « je lui ai parlé cet après-midi (hier), il a bien communiqué, il se porte très bien, et maintenant nous devons attendre les résultats de ces tests, et lui souhaiter un prompt rétablissement. Pour l’instant, le plus important est de se concentrer sur le rétablissement d’Oscar et de rassurer sa famille, car les premiers résultats sont déjà positifs. Il nous faut maintenant une évaluation technique du diagnostic pour déterminer ce qui s’est réellement passé.» Des nouvelles positives donc.