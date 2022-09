LdN : les compositions officielles de France-Autriche

La suite après cette publicité

Plus le droit à l'erreur. Battue deux fois et seulement deux points au compteur, l'équipe de France aborde l'avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations dos au mur. Face à l'Autriche, 3e du Groupe A, seule la victoire pourrait permettre aux troupes - largement décimées - de Didier Deschamps d'éviter la relégation en Ligue B (un choc de la peur à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 20h45).

Au Stade de France, les Bleus se présentent avec Mike Maignan dans le but. Le portier de l'AC Milan est protégé par une défense à cinq, avec un trio Koundé-Varane-Badiashile (première apparition) dans l'axe et des pistons nommés Jonathan Clauss et Ferland Mendy. Le milieu est occupé par la paire Fofana (première apparition), Tchouaméni. Devant, Griezmann soutient Mbappé et Giroud. En face, Ralf Rangnick opte pour un 4-4-2 dans lequel apparaissent Pentz (Reims) au but, Alaba en défense centrale ou encore Marcel Sabitzer dans l'entre-jeu.

Les compositions d'équipes :

France : Maignan - Clauss, Koundé, Varane (cap.), Badiashile, F. Mendy - Fofana, Tchouaméni - Griezmann - Giroud, Mbappé

Autriche : Pentz - Trimmel, Lienhart, Wöber, Alaba (cap.) - Schlager, Sabitzer, Seiwald, Weimann - Arnautovic, Onisiwo.