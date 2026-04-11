PL : Arsenal s’incline face à Bournemouth et relance la course au titre !

C’était un match à ne surtout pas perdre pour Arsenal. Dans le cadre de la 32e journée de Premier League, le club de Londres recevait Bournemouth avec l’objectif de conforter sa place de leader. Malgré une légère fatigue liée à leur récent match de Ligue des Champions, les hommes de Mikel Arteta abordaient cette rencontre avec confiance et un onze quasi type, notamment emmené par Declan Rice et Viktor Gyökeres. Mais ce sont les visiteurs qui ont surpris en premier, avec l’ouverture du score d’Éli Junior Kroupi à la 17e minute. Les Gunners ont rapidement réagi grâce à Viktor Gyökeres, qui a égalisé sur penalty à la 35e minute. Cependant, au retour des vestiaires, Arsenal a affiché un visage bien moins convaincant, en difficulté dans le jeu et les transmissions. Une baisse de régime exploitée par Bournemouth, qui a repris l’avantage grâce à Alex Scott à la 75e minute (1-2).

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À l’approche du dernier quart d’heure, les Londoniens se sont retrouvés dos au mur. Alors qu’ils restaient sur huit matchs sans défaite en Premier League, les Gunners ont totalement relancé le suspense dans la course au titre avec une fin de match catastrophique. À l’image de l’énorme occasion manquée par Viktor Gyökeres à la 78e minute, Arsenal a laissé filer des points précieux… Avec ce résultat, les hommes de Mikel Arteta ne comptent encore neuf points d’avance sur Manchester City, qui possède deux matchs en retard. De quoi faire naître une réelle inquiétude chez les supporters, dépités par ce nouveau coup de mou. À l’approche du match retour face au Sporting CP en C1, Arsenal se met dangereusement sous pression, tandis que Man City peut déjà commencer à y croire sérieusement avant son déplacement à Chelsea demain, et surtout la réception de ces mêmes Gunners dans une semaine.