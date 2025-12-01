Les supporters du Barça s’en prennent à Joan Laporta

Des moments de protestation avant le match du FC Barcelone contre Alavés, ce samedi en Liga. À moins d’une demi-heure du coup d’envoi, des milliers de supporters barcelonais étaient encore bloqués à l’extérieur du Camp Nou. Dans un reportage diffusé par El Chiringuito, plusieurs fans montraient leurs billets disparus sur l’appli du club.

Cette attente s’est finalement prolongée jusqu’aux premières minutes, alors que les visiteurs ont ouvert le score dès la première minute par Pablo Ibáñez. Le club catalan a finalement résolu le problème avant le quart d’heure de jeu, permettant à ses supporters de pénétrer dans l’enceinte, sous des coups de « Barça oui, Laporta non ! ». Les Blaugranas se sont finalement imposés 3-1 et repris la tête de la Liga.