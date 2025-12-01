Les supporters du Barça s’en prennent à Joan Laporta
Des moments de protestation avant le match du FC Barcelone contre Alavés, ce samedi en Liga. À moins d’une demi-heure du coup d’envoi, des milliers de supporters barcelonais étaient encore bloqués à l’extérieur du Camp Nou. Dans un reportage diffusé par El Chiringuito, plusieurs fans montraient leurs billets disparus sur l’appli du club.
😡 Miles de socios culés se quedaron fuera del estadio con el partido empezado... y señalaron a Laporta.
Cette attente s’est finalement prolongée jusqu’aux premières minutes, alors que les visiteurs ont ouvert le score dès la première minute par Pablo Ibáñez. Le club catalan a finalement résolu le problème avant le quart d’heure de jeu, permettant à ses supporters de pénétrer dans l’enceinte, sous des coups de « Barça oui, Laporta non ! ». Les Blaugranas se sont finalement imposés 3-1 et repris la tête de la Liga.
