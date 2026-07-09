Menu Rechercher
Commenter 23
Ligue 1

Mercato OM : l’Atlético de Madrid n’a pas dit son dernier mot pour Mason Greenwood

Comme nous vous le révélions ces dernières heures, Mason Greenwood semble se diriger tout droit vers la Turquie. Pour autant, l’Atlético de Madrid a décidé de tenter sa chance jusqu’au bout. Explications.

Par Josué Cassé
2 min.
Mason Greenwood @Maxppp

Cela ne fait plus trop de doutes, dans quelques jours, Mason Greenwood ne sera plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Dans cette optique, nous vous indiquions dernièrement que le joueur anglais était proche de rejoindre Fenerbahçe et que le transfert devrait se conclure autour d’un montant compris entre 40 et 50 millions d’euros avec bonus, tandis que l’Olympique de Marseille conservera également un pourcentage sur une future revente du joueur.

La suite après cette publicité

Ce jeudi, L’Équipe affirme, de son côté, que l’Atlético de Madrid, est toutefois revenu à la charge ces dernières heures pour tenter de s’immiscer dans la course à la signature de l’ancien joueur de Manchester United. Les Colchoneros, qui suivent le dossier depuis plusieurs semaines, refuseraient, en effet, d’abandonner malgré l’accélération des négociations entre l’OM et Fenerbahçe et auraient formulé une offre de 45 millions d’euros et cinq de bonus. Cette offensive de dernière minute ne remet toutefois pas en cause la tendance dégagée ces derniers jours.

La suite après cette publicité

L’Atlético tente de doubler le Fener

Comme nous vous le révélions, Mason Greenwood reste aujourd’hui très proche de rejoindre Fenerbahçe. Les discussions entre les différentes parties ont considérablement avancé et un accord entre le club turc et l’OM est imminent. Les négociations portent désormais sur les derniers détails avant une éventuelle officialisation. L’intérêt de l’Atlético prouve néanmoins que le profil de l’international anglais continue de séduire les plus grands clubs européens.

Diego Simeone apprécie depuis longtemps les qualités de l’ancien joueur de Manchester United, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque et de faire la différence dans les grands rendez-vous. Reste à savoir si cette offensive madrilène sera suffisante pour faire changer d’avis Greenwood ou convaincre Marseille de revoir ses plans. À l’heure actuelle, la tendance demeure toutefois favorable à Fenerbahçe, qui conserve une avance significative dans ce dossier malgré le retour remarqué de l’Atlético de Madrid.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Liga
Süper Lig
Atlético
Fenerbahce
Marseille
Mason Greenwood

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Liga Liga
Süper Lig Süper Lig
Atlético Logo Atlético Madrid
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Marseille Logo Marseille
Mason Greenwood Mason Greenwood
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier