Mercato OM : l’Atlético de Madrid n’a pas dit son dernier mot pour Mason Greenwood

Cela ne fait plus trop de doutes, dans quelques jours, Mason Greenwood ne sera plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Dans cette optique, nous vous indiquions dernièrement que le joueur anglais était proche de rejoindre Fenerbahçe et que le transfert devrait se conclure autour d’un montant compris entre 40 et 50 millions d’euros avec bonus, tandis que l’Olympique de Marseille conservera également un pourcentage sur une future revente du joueur.

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Ce jeudi, L’Équipe affirme, de son côté, que l’Atlético de Madrid, est toutefois revenu à la charge ces dernières heures pour tenter de s’immiscer dans la course à la signature de l’ancien joueur de Manchester United. Les Colchoneros, qui suivent le dossier depuis plusieurs semaines, refuseraient, en effet, d’abandonner malgré l’accélération des négociations entre l’OM et Fenerbahçe et auraient formulé une offre de 45 millions d’euros et cinq de bonus. Cette offensive de dernière minute ne remet toutefois pas en cause la tendance dégagée ces derniers jours.

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L’Atlético tente de doubler le Fener

Comme nous vous le révélions, Mason Greenwood reste aujourd’hui très proche de rejoindre Fenerbahçe. Les discussions entre les différentes parties ont considérablement avancé et un accord entre le club turc et l’OM est imminent. Les négociations portent désormais sur les derniers détails avant une éventuelle officialisation. L’intérêt de l’Atlético prouve néanmoins que le profil de l’international anglais continue de séduire les plus grands clubs européens.

Diego Simeone apprécie depuis longtemps les qualités de l’ancien joueur de Manchester United, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque et de faire la différence dans les grands rendez-vous. Reste à savoir si cette offensive madrilène sera suffisante pour faire changer d’avis Greenwood ou convaincre Marseille de revoir ses plans. À l’heure actuelle, la tendance demeure toutefois favorable à Fenerbahçe, qui conserve une avance significative dans ce dossier malgré le retour remarqué de l’Atlético de Madrid.