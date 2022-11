Argentine : Lionel Messi encensé par Angel Di Maria

Angel Di Maria est fan de Lionel Messi. Lors d'une interview à La Nacion, dont les propos sont relayés par Marca, El Fideo a déclaré sa flamme à son coéquipier en sélection. «Pour moi, être aux côtés de Leo, ça vaut tout. C'est le meilleur au monde, c'est un extraterrestre, je ne me lasserai pas de le dire. Et je le répète : jouer avec Leo, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma carrière. Nous avons passé de nombreuses années ensemble en équipe nationale et j'ai même pu jouer dans le même club que lui (le PSG, ndlr). Le voir tous les jours est beaucoup plus agréable. Partager le terrain avec Leo est un rêve devenu réalité. Il est très mature, très engagé.»

Puis, il a ajouté : «j'essaie toujours de me connecter à lui, de le chercher, mais aussi de comprendre que, même s'il peut résoudre le jeu, il n'est pas toujours nécessaire de lui donner le ballon (...) Ce qui peut se passer, c'est que vous le regardez, de près, et que vous vous dites "ça ne peut pas être vrai, ce que je vois n'est pas réel". Mais même si c'est un extraterrestre, parfois vous devez prendre d'autres décisions. Pour lui, pour l'équipe, et ce groupe a déjà assimilé ça». Mais avec Messi de son côté, l'Argentine, qui affrontera l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne, peut rêver plus grand.