Ligue des Champions : 2 nouveaux clubs éliminés

Cette 7e journée de phase de ligue aura été fatale pour deux nouveaux clubs. Après le Kairat Almaty et Villarreal, le Slavia Prague et l’Eintracht Francfort ont officiellement dit adieu à leurs espoirs de qualification pour les barrages de Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Les Tchèques avaient ouvert le score face au Barça avant de s’écrouler (2-4), tandis que les Allemands ont été battus par Qarabag à 18h45 (3-2). Concernant les clubs français, ils joueront tous leur qualification lors de l’ultime journée. Paris recevra Newcastle pour une place dans le top 8, tandis que l’OM et Monaco défieront respectivement Bruges et la Juventus pour une place dans le top 24.