Dortmund : Niklas Süle annonce sa retraite à la fin de la saison

Niklas Süle a officialisé sa retraite ! Récemment invité dans le podcast Spielmacher, le défenseur allemand a confié qu’il raccrochera les crampons à l’issue de l’été avec Dortmund (2e). En effet, cette décision, qu’il avait prise depuis plusieurs mois, s’est véritablement imposée après sa blessure au genou contre Hoffenheim. « Ce que j’ai ressenti lorsque notre médecin a fait le test à Hoffenheim… le physio m’a regardé et a secoué la tête, j’étais dans la douche et j’ai pleuré pendant dix minutes », a indiqué le défenseur du BVB, avant de poursuivre. « Il était clair à 1000% que c’était fini. Je ne pouvais rien imaginer de pire que d’attendre avec impatience ». Arrivé au Borussia Dortmund à l’été 2022, après son passage au Bayern Munich, Süle aura disputé 109 rencontres sous les couleurs jaunes et noires et gardera de très bons souvenirs.

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« Ce que j’ai vécu lors de ma première année, lorsque nous avons failli devenir champions, la soirée à l’hôtel, le chemin au stade. Ce que j’ai ressenti là-bas, je l’ai plus ou moins ressenti avant mon premier match professionnel, de la nervosité, de l’excitation. Je ne sais pas si je me sentirai à nouveau comme ça de ma vie, avec cette adrénaline », a expliqué le joueur de 30 ans, très ému. Par ailleurs, le fait de dire au revoir va sans doute être délicat. « Cette période va énormément me manquer. Je me suis senti tellement bien ici. Dès le premier jour, j’ai compris comment étaient les gens à Dortmund. Mes enfants vont ici à la maternelle. C’est déjà difficile pour nous de partir ».