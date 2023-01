Coupe de France : facile vainqueur de Brest, Lens file en 8ème de finale

Le Stade Brestois accueillait le RC Lens au stade Francis - Le Blé pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de France. Pour ce match, Franck Haise restait fidèle à son 3-4-2-1 avec Alexis Claude-Maurice et Adrien Thomasson en soutien de Wesley Saïd tandis que les Bretons se présentaient en 4-3-3 avec Jérémy Le Douaron, Franck Honorat et Islam Slimani. Alors que le coup d’envoi était retardé de quelques minutes, la faute à une fumée épaisse de fumigènes qui tardait à se dissiper et gênait donc la visibilité des acteurs de cette rencontre, les coéquipiers de Seko Fofana se montraient tout de suite les plus dangereux en attaque et ils marquaient même sur la première situation chaude de cette partie. Après un mauvais dégagement de la défense brestoise, Julien Le Cardinal pouvait enchaîner avec une frappe que déviait Wesley Saïd, placé sur la trajectoire du ballon, d’une talonnade astucieuse qui trompait Joaquín Blazquez (6e, 1-0).

La suite après cette publicité

Cette réalisation avait le mérite de réveiller les Brestois qui cherchaient à égaliser rapidement. Sur un centre de Franck Honorat, qui avait fait la différence sur son côté, Jérémy Le Douaron, étonnement seul, propulsait le cuir de la tête à bout portant sur la barre transversale d’un Jean-Louis Leca battu (11e). Quelques minutes plus tard, le numéro 9 du Stade Brestois faisait à nouveau la différence et centrait à la perfection pour Islam Slimani qui venait placer un coup de tête piqué imparable pour le gardien Lensois (19e, 1-1). Malgré cette égalisation, les Sang et Or trouvaient les ressources nécessaires afin de repartir au combat et reprendre l’avantage à la demi-heure de jeu. Sur un coup franc tiré côté gauche par Alexis Claude-Maurice, Facundo Medina reprenait le ballon de la tête au point de penalty et le défenseur argentin profitait de la mauvaise sortie de son compatriote, Joaquín Blazquez, pour redonner l’avantage à son équipe (30e, 2-1).

À lire

Nice a trouvé le successeur de Dante !

Le RC Lens retrouve les 8èmes de finale

Toujours très entreprenants, les Lensois continuaient de mettre la pression sur la défense brestoise. Peu avant le retour des acteurs de cette rencontre aux vestiaires, le dernier buteur se transformait en passeur pour donner un peu plus de largeur au score. En effet, Facundo Medina travaillait son centre pour qu’il arrive sur Adrien Thomasson, libre de tout marquage. Ce dernier pouvait ajuster le gardien du Stade Brestois d’une tête limpide au point de pénalty (38e, 3-1). Au retour des vestiaires, les Lensois commençaient à opérer en contre pour punir des Brestois portés vers l’attaque pour égaliser et arracher les prolongations. Sur l’un d’eux, Seko Fofana servait Loïs Openda qui trouvait ensuite Deiver Machado côté gauche. Le tir de ce dernier passait entre Joaquín Blazquez et son poteau avant de longer la ligne de but sans rentrer (56e). À l’heure de jeu, Adrien Thomasson profitait des largeurs défensives adverses pour placer sa tête après un centre du piston colombien du RC Lens mais le gardien brestois réalisait la parade (61e).

La suite après cette publicité

Le dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1 continuait de faire le dos rond pour mieux se projeter en attaque mais les occasions se raréfiaient. Alors que le rythme de la rencontre retombait, l’arbitre sifflait trois fois pour renvoyer les acteurs du match aux vestiaires. Grâce à cette victoire, le RC Lens continue son chemin en Coupe de France et verra les 8èmes de finales. La fin de saison s’annonce très intéressante pour les Nordistes. De son côté, le Stade Brestois est donc éliminé et pourra se concentrer sur le championnat pour éviter la relégation en fin de saison.