Ligue 1 : Monaco enchaîne contre Angers et recolle au podium, Metz se saborde

Après la lourde défaite de Lille sur la pelouse de Troyes (0-3), la 35ème journée de Ligue se poursuivait avec le traditionnel multiplex et quatre affiches programmées à 15 heures. Au Stade Louis II, l'AS Monaco recevait le SCO d'Angers avec l'ambition de s'imposer pour revenir à hauteur du Stade Rennais et mettre la pression sur l'OM qui accueillera l'OL à 20h45. Bousculés en début de rencontre, les Monégasques subissaient la loi d'une formation angevine déterminée, à l'image de cette reprise de volée de Jakolis (2e), mais allaient pourtant prendre l'avantage juste avant la pause. Sur une magnifique percée de Fofana en plein cœur de la surface du SCO, le malheureux Bamba intervenait maladroitement et poussait le ballon au fond de ses propres filets (1-0, 42e).

L'AS Monaco 7 extra !

Mené à la pause, Angers subissait dès la reprise. Après la parade Mandrea face à Ben Yedder (46e), Volland voyait lui son but refusé pour une position de hors-jeu (47e). Peu après l'heure de jeu, Ben Yedder, décalé par Volland, faisait finalement le break (2-0, 61e) et inscrivait son 21e but de la saison. Bien plus conquérant en seconde période, l'ASM conservait son avantage pour s'offrir une 18ème victoire cette saison. Avec ce succès, le club du Rocher revient à hauteur de Rennes, troisième, et à trois longueurs seulement de l'OM qui tentera de reprendre ses distances lors de la réception de l'OL ce dimanche à 20h45. Très loin de la course à l'Europe, Metz, la lanterne rouge du championnat de France, se déplaçait de son côté à la Mosson pour y défier Montpellier, douzième au coup d'envoi.

En grand danger, les Grenats ne tardaient pas à profiter d'une formation héraultaise privée d'enjeux en cette fin de saison. Trouvé à l'entrée de la surface, Delaine permettait ainsi aux siens de prendre l'avantage (0-1, 24e). Tout proche du break grâce à De Préville (28e), Metz se faisait ensuite très peur mais le but de Wahi était finalement refusé par la VAR pour un hors-jeu au départ de l'action (40e). Malgré quelques frayeurs au retour des vestiaires, les hommes de Frédéric Antonetti conservaient ce court avantage et pensait sceller leur victoire grâce à Mafouta (0-2, 70e). Mais dans les dix dernières minutes, le MHSC rédusait l'écart grâce à Souquet (1-2, 80e) et égalisait grâce à Wahi (2-2, 90+1e). Avec ce nul (2-2), les Grenats restent lanterne rouge de Ligue 1 et voit plus que jamais la Ligue 2 se rapprocher.

Clermont se saborde à Brest, Lorient reste en danger !

À la lutte également pour rester dans l'élite du football français, Clermont (17e, 33 pts) devait s'imposer contre le Stade Brestois (11e, 45 pts). Un début de rencontre qui allait d'ailleurs rapidement profiter aux Clermontois, en supériorité numérique après l'expulsion de Del Castillo (22e), coupable d'un tacle trop appuyé sur la pelouse de Francis-Le Blé. Pour autant, le club auvergnat ne profitait pas de son avantage dans une rencontre terne et hachée par les fautes. Tenu en échec au terme des 45 premières minutes, le CF63 se sabordait à l'heure de jeu. Brassier (1-0, 60e) puis Mounié (2-0, 62e) assommaient la formation auvergnate. Toujours à la 17ème place, Clermont reste sous la menace.

Une course au maintien qui concernait également Lorient (16e, 34 pts). Opposés au Stade de Reims (13e, 40 pts) et soutenus par leurs supporters présents au Moustoir, les Merlus étaient malgré tout rapidement surpris par les Rémois. Servi par Touré, Zeneli ne laissait aucune chance à Dreyer (0-1, 17e) et permettait aux siens de prendre les devants. Piqués à vif, les hommes de Christophe Pelissier s'enhardissaient et revenaient logiquement dans ce match. Auteur d'un sublime rush solitaire, Moffi prenait toute la défense rémoise de vitesse et s'en allait tromper Rajkovic (1-1, 32e). Dominateurs au fil des minutes, les Lorientais se faisaient pourtant une nouvelle fois surprendre par El Bilal Touré juste avant l'heure de jeu (1-2, 59e). Sonné mais non résigné, le FCL tentait bien d'égaliser mais tombait sur un portier rémois étincelant. Une nouvelle défaite qui laisse les Merlus, seizièmes, en danger. Reims dépasse Montpellier et se hisse à la 12ème place.

