LdC : Galatasaray tient tête à l’Atlético, Qarabag accroche le nul contre l’Eintracht

La belle série de l’Atlético de Madrid s’arrête là en Ligue des Champions. Après trois victoires de suite, le club espagnol n’a pu faire mieux que match nul du côté de Galatasaray (1-1). Ce point pris permet aux Colchoneros d’intégrer in extremis le top 8, avant les rencontres de ce soir. Tout avait bien démarré ce soir avec le but précoce de Giuliano Simeone (4e) mais Marcos Llorente a égalisé en marquant contre son camp (19e). L’entrée de Griezmann n’a rien changé face à des Turcs qui ont bien failli l’emporter dans le temps additionnel.

Dans l’autre match de 18h45, l’Eintracht est allé chercher un nul spectaculaire à Qarabag en Azerbaïdjan (2-2). Camilo Duran a mis les locaux sur la bonne voie avec un but dès la 4e. Uzun a rapidement égalisé (10e) avant de voir Chaïbi donner l’avantage aux Allemands sur penalty à l’entrée du dernier quart d’heure (78e). Les Aigles tenaient le bon bout seulement Duran y est allé de son doublé (80e) pour remettre tout le monde à égalité. Karabag, 22e, est toujours en course pour le top 24 que l’Eintracht pourra difficilement intégrer d’ici la fin de cette première phase.