PSG-AC Milan | Streaming : comment regarder le match en direct

Après avoir assuré une victoire sérieuse face au Borussia Dortmund lors de la première journée de Ligue des Champions (2-0), le PSG pensait enchaîner face à Newcastle. Mais les Parisiens ont connu leur première grosse contre performance de la saison avec une large défaite (1-4). De quoi refroidir un peu les supporters parisiens qui vont attendre une réponse rapidement. Et justement, ce mercredi, Paris reçoit l’AC Milan pour le compte de la 3e journée de cette Ligue des Champions. L’occasion rêvée face à une équipe italienne qui reste sur deux matches nuls 0-0 lors des deux premières journées.

Les coéquipiers d’Olivier Giroud, Théo Hernandez, Rafael Leao et Mike Maignan voudront donc absolument faire tomber le PSG pour s’offrir leur première victoire de la saison en C1. Le PSG de Nasser Al-Khelaifi est prévenu. Il devra livrer un match XXL pour réussir à se relancer. Surtout, les hommes de Luis Enrique se présenteront quasiment au complet (Presnel Kimpembe et Marco Asensio sont encore absents) pour cette rencontre puisque Lee Kang-in a fait son retour dans le groupe. De quoi donner encore plus d’options au technicien espagnol. Cette rencontre sera aussi l’occasion pour les frères Hernandez de s’affronter pour la première fois de leur carrière. Tous les feux sont au vert donc pour assister à une très belle rencontre au Parc des Princes qui sera déjà décisive. Comme chaque année, la double confrontation (J3 et J4) entre les deux favoris du groupe va permettre de donner une idée sur le niveau des deux équipes mais aussi sur l’ordre du classement final. Et le PSG le sait, terminer premier ou deuxième, cela peut grandement jouer sur son parcours en C1 en particulier dans le huitième de finale de C1 toujours si compliqué à aborder pour le Paris Saint-Germain. Un match test à ne pas rater donc entre une équipe parisienne qui rêve de C1, et l’équipe milanaise coachée par Stefano Pioli, au palmarès XXL dans la compétition, et qui reste sur une demi-finale lors de l’édition précédente !

Regarder le match de foot PSG-AC Milan en streaming

Cette rencontre de Ligue des Champions, la dernière avant la grande refonte de la compétition prévue pour 2024, est de retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou RMC Sport. Pour suivre cette opposition franco-italienne, c'est désormais très simple il faudra se rendre sur la chaine cryptée ce mercredi soir à 21h.

Comment regarder le streaming PSG-AC Milan ce soir en HD ?

