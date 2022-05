Newcastle : un grand ménage de printemps avant un gros mercato

La suite après cette publicité

Merci Eddie Howe. Le manager de Newcastle, arrivé le 8 novembre dernier, a réussi, grâce à un joli mercato d'hiver (Bruno Guimarães et Kieran Trippier en têtes d'affiche), à redresser la délicate situation des Magpies au classement. Le maintien a même finalement été acquis presque sans trembler. Mais la récente claque reçue face à Manchester City (5-0) a montré que le chemin était encore long pour atteindre les sommets de Premier League, ambition affichée par les nouveaux investisseurs.

Alors, forcément, il faudra revoir l'effectif en profondeur et, donc, passer par la case mercato. Et la feuille de route des Toons est claire. Selon les informations du Telegraph, ils comptent d'abord se séparer de plusieurs joueurs sur lesquels ils ne comptent plus. Sont cités Matt Ritchie (32 ans, latéral gauche), Ciaran Clark (32 ans), Karl Darlow (31 ans, gardien), Fedrico Fernandez (33 ans, défenseur central), Isaac Hayden (27 ans, milieu), Jeff Hendrick (30 ans, milieu) et Dwight Gayle (31 ans, attaquant).

Gros coup de balai en vue

D'autres pourraient également se voir indiquer la porte de sortie en cas d'offre économiquement intéressante. C'est notamment le cas du milieu de terrain Sean Longstaff (24), explique le quotidien anglais. On peut également évoquer Miguel Almiron (28 ans), en nette perte de vitesse cette saison après deux premiers exercices convaincants. En parallèle, les pensionnaires de St James' Park comptent évidemment se renforcer.

Avec une enveloppe déjà connue d'environ 70 M€ hors ventes. Et si le nom de Jesse Lingard (29 ans), libre à l'issue de son contrat avec Manchester United, est revenu dans les discussions récemment, le club a visiblement d'autres idées. Le Telegraph assure ainsi que des joueurs plus jeunes sont ciblés pour faire baisser la moyenne d'âge d'un effectif plutôt expérimenté. Le plan est bien ficelé, reste désormais à savoir s'il se déroulera sans accrocs...