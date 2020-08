Leeds United s'offre un international allemand

Promu en Premier League, Leeds United se prépare à la prochaine saison et s'est déjà offert les services de Rodrigo Moreno, le désormais ancien attaquant de Valence. Loin de vouloir s'arrêter en si bon chemin, l'équipe coachée par Marcelo Bielsa vient de s'offrir les services d'une des grosses satisfactions de la dernière saison de Bundesliga.

Devenu international allemand, Robin Koch (24 ans) sort d'une excellente saison à Fribourg. Le défenseur central vient donc quitter l'Allemagne pour le promu anglais. Il a signé un contrat de 4 ans soit jusqu'en juin 2024 avec les Peacocks. Formé à Kaiserslautern, Robin Koch était à Fribourg depuis l'été 2017.

✍️ #LUFC are pleased to announce the signing of Robin Koch from Bundesliga side SC Freiburg