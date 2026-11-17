C’est un débat qui fait beaucoup parler, en Espagne comme au Maroc : qui doit organiser la finale de la Coupe du Monde 2030 ? Forcément, chaque pays tire la couverture de son côté et veut héberger le match le plus important de l’année. Les Espagnols misent notamment sur le Santiago Bernabéu et le Camp Nou, alors que les Marocains comptent sur le futur Stade Hassan-II, qui pourra accueillir 115.000 spectateurs.

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Lors d’un évènement organisé par Marca ce mardi, le président de la Fédération Espagnole Rafael Louzán a été très clair à ce sujet. « La finale de la Coupe du Monde 2030 ne peut que se disputer en Espagne. Elle se jouera en Espagne. C’est une Coupe du Monde qui appartient à l’Europe. Le Portugal a dit non car ils n’ont pas un stade de 80.000 places pour une finale. Du coup, ça ne peut être qu’en Espagne », a-t-il indiqué, ajoutant tout de même qu’on ne devrait pas être fixé avant 2028.