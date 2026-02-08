Menu Rechercher
PSG-OM : les images de l’entrée de Booba au Parc des Princes

Booba en concert @Maxppp
PSG 5-0 Marseille

Les images de l’entrée de Booba sur la pelouse du Parc des Princes ont marqué l’avant-match du Classique entre le PSG et l’OM ce dimanche soir. L’artiste est apparu quelques minutes avant le coup d’envoi, accueilli par une mise en scène remplie de feux d’artifice et une ambiance sonore appuyée, sous les yeux d’un stade déjà largement garni. Sa présence s’inscrivait dans le cadre d’une animation prévue par le Paris Saint-Germain pour accompagner l’entrée progressive du public et faire monter l’atmosphère avant la rencontre.

Entrée du Duc de Boulogne pour le show d'avant-match devant les Ultras d'Auteuil. Le rappeur @booba est bien présent pour l'interlude musical avant PSG OM. 🔥🏴‍☠️

Le club parisien avait en effet annoncé un court show de quelques minutes en amont du match, sans retarder le protocole sportif. Cette séquence faisait partie du dispositif d’animations mis en place autour de ce rendez-vous de la 21e journée de Ligue 1, aux côtés de la fan-zone installée devant la Tribune Auteuil. Un moment capté par de nombreuses caméras, rapidement relayé sur les réseaux sociaux, à l’approche d’un coup d’envoi très attendu au Parc des Princes.

