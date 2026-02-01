Altercation entre Vermeeren et Kondogbia, Murillo écarté, ça continue de chauffer à l’OM !

La mèche était allumée, et la bombe a fini par exploser. Quatre jours après l’humiliation vécue à Bruges (3-0) avec cette élimination en Ligue des Champions, les effets de la déflagration sont encore perceptibles. Il y a d’abord eu le feuilleton Roberto De Zerbi, au centre de l’attention depuis mercredi soir. Le coach marseillais a mené une réflexion sur son avenir à l’Olympique de Marseille, visiblement incertain. Hier, ses joueurs avaient une occasion de se racheter lors de leur déplacement au Paris FC, mais ils ont encore craqué en laissant le promu revenir dans la partie après avoir pourtant mené 2-0 jusqu’à la 82e minute.

La suite après cette publicité

Ce match nul, au parfum de défaite, a laissé des traces dans le vestiaire. Comme indiqué par Ici Provence, une rencontre est désormais prévue ce lundi entre les groupes de supporters, les dirigeants, les joueurs et l’entraîneur Roberto De Zerbi. Une réunion au cours de laquelle des explications seront attendues du côté des supporters, surtout après les nouvelles révélations faites par La Provence ce dimanche. A en croire les informations du quotidien régional, l’entraînement d’aujourd’hui aurait été sous tension.

La suite après cette publicité

Murillo invité à quitter le club, ça a chauffé entre Kondogbia et Vermeeren

Roberto De Zerbi aurait dit ses quatre vérités à Amir Murillo, coupable selon lui de plusieurs erreurs ayant entraîné des buts ces dernières semaines. Le défenseur panaméen aurait ainsi été rétrogradé en équipe réserve, et serait désormais invité à quitter le club d’ici à lundi soir. En parallèle, la séance du jour aurait été le théâtre d’une altercation entre Geoffrey Kondogbia, et Arthur Vermeeren, possible partant d’ici lundi soir comme nous vous le révélions.

L’international centrafricain aurait commis "plusieurs fautes grossières" sur le Belge, sans que le staff n’intervienne, et la situation entre les deux hommes aurait alors dégénéré. Durant la séance, De Zerbi aurait également vilipendé le groupe dans sa globalité. En substance, il aurait invité les "mécontents" à appeler leur agent pour aller se plaindre. Autant dire que le climat actuel n’invite pas à l’optimisme à deux jours du 1/8e de finale de Coupe de France face à Rennes, et à sept du Classique au Parc des Princes.