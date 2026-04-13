FC Barcelone : Lamine Yamal promet l’enfer à l’Atlético

« C’est très important pour des matchs comme celui de demain. Nous sommes tous d’ici et nous aimons le Barça. Nous donnerons tout jusqu’au bout, quoi qu’il arrive. S’il y a une chance, nous jouerons et nous battrons jusqu’au bout. » Lamine Yamal s’est présenté en conférence de presse ce lundi, en veille de quart de finale retour contre l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Le club catalan est dos au mur après avoir perdu la manche aller 2-0 à domicile, dans un match pourtant quasiment à sens unique où l’expulsion de Cubarsi a bouleversé les plans initiaux.

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Pour autant, à l’image d’un Lamine Yamal particulièrement déterminé face à la presse, le Barça croit dur comme fer à une possible remontada. « Nous promettons que même si nous sommes éliminés, nous nous battrons jusqu’au bout, nous ne laisserons pas une seule minute sans presser ni courir, nous donnerons tout, ce sera un match de 90 minutes ou plus, ce n’est pas fini, un retournement de situation est tout à fait possible et c’est pourquoi nous sommes là », a prévenu la pépite espagnole, déjà auteur d’un superbe match à l’aller, où il n’a manqué que l’efficacité.

Yamal annonce qu’il va être au rendez-vous face à l’Atlético

Surtout, les Colchoneros peuvent faire des cauchemars cette nuit à l’idée de stopper un Yamal qui promet l’enfer. « J’ai vraiment hâte d’y être. J’ai toujours dit qu’en début de saison, mon niveau était souvent remis en question à cause de ma pubalgie, et j’apprécie que ces moments arrivent car c’est là que les vrais joueurs se révèlent, et j’attends avec impatience le match de demain. » Loin de la jouer petit bras, Yamal annonce d’ores et déjà qu’il va réaliser un grand match, au point même de brancher à distance Diego Simeone quant à sa tactique.

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« Je me sens super bien, j’ai vraiment hâte de jouer demain, je suis motivé et j’espère pouvoir faire la différence. On verra si Cholo me fait une faveur en me mettant en un contre un avec un joueur, et je l’espère », a-t-il exposé. On doute que l’expérimenté entraîneur argentin de l’Atlético prendra un tel risque et il faudra surveiller Yamal comme le lait sur le feu. Mais plus que jamais, le Barça croit dur comme fer à sa capacité de renverser la situation. Avec un Yamal déchaîné, il y a de quoi être optimiste.