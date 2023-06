Belgique : Domenico Tedesco surpris et choqué par l’attitude de Thibaut Courtois

La suite après cette publicité

Thibaut Courtois est dans la tourmente alors que le portier du Real Madrid a quitté le rassemblement de la Belgique. Le gardien belge n’aurait pas accepté la décision de son entraîneur de donner le brassard de capitaine à Romelu Lukaku en l’absence de Kevin De Bruyne, même si cette décision avait été discutée en amont. Malgré la sortie de son père, Thierry Courtois, qui a voulu éteindre l’incendie en parlant d’une raison médicale, Domenico Tedesco en a rajouté une couche. En effet, le sélectionneur des Diables Rouges a été choqué par l’attitude de son gardien, comme il l’a confié face à la presse. Une chose est sûre, le portier belge est dans une position très compliquée depuis son départ précipité.

«Nous avions décidé que Lukaku serait capitaine contre l’Autriche et Courtois face à l’Estonie. Tout le monde était d’accord, mais après le dernier match, il est venu me voir et m’a dit qu’il était déçu et s’était senti offensé. Je suis surpris et choqué. On verra en septembre… J’aimerais pouvoir dire qu’il est parti à cause d’une blessure mais je ne peux pas mentir. Je protège toujours mes joueurs, mais là, c’est impossible. Je ne m’attendais pas à ce que quelque chose comme cela arrive. Il s’est senti offensé et a décidé de quitter le groupe. J’ai essayé de lui parler car c’était une grande décision. Je lui ai demandé de ne pas me faire ça, de ne pas faire ça au staff, au groupe, etc», a notamment lancé le sélectionneur des Diables Rouges.

