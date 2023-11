Al-Ittihad : Tottenham veut déjà récupérer un indésirable

L’été dernier, Al-Ittihad a recruté plusieurs joueurs étrangers pour renforcer son équipe. Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho ou encore Jota ont signé en faveur de l’écurie de Saudi Pro League. Rapidement, on a appris que le Portugais, qui a été acheté 25 millions d’euros, n’entrait pas dans les plans de son club, qui a rapidement atteint le quota de joueurs étrangers pouvant évoluer dans l’équipe.

Malgré cela, il a disputé 7 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice 2023-24. Mais il est possible qu’on ne le revoit plus sous les couleurs d’Al-Ittihad. The Times révèle que Tottenham suit son cas avec attention. En effet, les Spurs cherchent à se renforcer suite aux blessures de Manor Solomon et d’Ivan Perisic. Ange Postecoglou, qui cherche une solution à ce poste sous la forme d’un prêt, a glissé le nom de Jota. Un joueur qu’il connaît très bien puisqu’il l’a dirigé au Celtic.