Quand le débat Benzema s’invite à l’entraînement de l’OL

Même à l’entraînement de l’OL, la place de Karim Benzema dans l’histoire du football fait débat. Corentin Tolisso, Moussa Niakhaté et Khalis Merah se sont lancés dans une discussion animée pour savoir si l’ancien Lyonnais pouvait être considéré comme l’un des cinq meilleurs numéros 9 de tous les temps. « Benzema, il est largement top 5 ! », défend Tolisso, quand d’autres placent notamment Johan Cruyff, Romario ou Ronaldo Nazário devant le Ballon d’Or 2022. Son immense parcours au Real Madrid est également utilisé comme argument, même si le débat s’étend rapidement aux légendes des générations précédentes : « Il y a des joueurs que je n’ai pas vus jouer. Apparemment, il y avait Van Basten… » ajoute Merah.

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Quelle place pour @Benzema parmi les meillleurs attaquants de l’Histoire ? Le débat a bien sûr eu lieu entre nos Gones 👀🔴🔵 pic.twitter.com/LjNlrua3kI — Olympique Lyonnais (@OL) September 11, 2026

La discussion a même poussé les Lyonnais à chercher des arguments supplémentaires pour défendre Benzema. « J’ai tapé sur ChatGPT, il n’y a eu que quatre numéros 9 Ballon d’Or, en comptant Cristiano Ronaldo… Top 5 large », lance notamment Remi Himbert. Au-delà du classement forcément subjectif, la séquence témoigne surtout de la place occupée par Benzema auprès de la nouvelle génération lyonnaise. Formé à l’OL avant de construire l’essentiel de sa légende au Real Madrid, le Français continue ainsi d’alimenter les débats jusque dans le vestiaire de son club formateur.