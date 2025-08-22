Menu Rechercher
Cameroun : un président de club suspendu à vie à cause d’une vidéo pornographique

Par Matthieu Margueritte
La FECAFOOT @Maxppp

La fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a dû gérer une sale affaire impliquant le président de Botafogo FC (rien à voir avec le club brésilien), Chatue Nitcheu Josué. Ce dernier a en effet été suspendu à vie de toutes activités liées au football en raison d’un comportement inapproprié observé dans une vidéo à caractère pornographique.

«Révélée par l’activiste camerounais N’Zui Manto, l’affaire avait fait grand bruit à cause de la diffusion de photos et vidéos montrant Chatue Nitcheu Josué avec du lubrifiant à la main en obligeant ses joueurs à le sodomiser», écrit Sport News Africa. Pour rappel, le président de la formation de deuxième division camerounaise avait été suspendu provisoirement en 2024.

Voir tous les commentaires (42)
