Le Real Madrid s’en met plein les poches grâce à ses pépites cet été !

Le Real Madrid a beau avoir recruté quatre gros joueurs que sont Cucurella, Dumfries, Konaté et Bernardo Silva, la balance dépenses-revenus du club de la capitale espagnole reste plus que positive, et même avec l’arrivée de Yan Diomandé, elle sera plus ou moins à l’équilibre. Et ce, sans avoir vendu de joueur important pour l’instant. Ces 80 millions d’euros dépensés - bientôt 200 millions d’euros avec l’Ivoirien - ont ainsi été couverts avec la vente de joueurs formés à La Fabrica, le centre de formation merengue.

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Peut-être moins réputée que celle de l’ennemi juré, La Masia, l’académie madrilène est particulièrement productive et sort des talents à la pelle. Cet été, le club de la capitale a ainsi empoché presque 200 millions d’euros au total grâce aux joueurs issus du cru. Avec deux cas de figure différents. D’abord, les joueurs présents au club qui ont été vendus, sous la forme de transferts classiques. Puis, et c’est une des spécificités de la politique mercato madrilène, des joueurs qui ont déjà quitté Madrid il y a quelques temps, mais pour qui le Real Madrid avait conservé 50% des droits.

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Presque 200 millions d’euros récupérés

Si on met de côté le cas un peu différent de Nico Paz, racheté puis revendu à Côme dans une opération qui a rapporté plus de 50 millions d’euros aux Merengues, le Real Madrid va par exemple toucher 40 millions d’euros grâce à la vente de Gonzalo Garcia à Fulham. Avec 30% des droits conservés, le Real s’assure que son attaquant va continuer de lui rapporter de l’argent à l’avenir. César Palacios, lui aussi partant pour Fulham, va laisser 10 millions dans les caisses. Jacobo Ortega va filer vers Strasbourg pour 8 millions d’euros, comme Victor Valdepeñas à la Fiorentina, alors que Mario Martín a été vendu à Getafe pour 3,5 millions d’euros au terme de son prêt. Membre de l’équipe première, Fran Garcia est déjà parti au Betis contre 4 millions d’euros pour 50% de ses droits.

Quant aux joueurs de La Fabrica qui évoluaient déjà loin de la capitale, Víctor Muñoz a par exemple rapporté 20 millions d’euros aux Merengues grâce à son transfert d’Osasuna à Liverpool. Mario Gila, qui passe de la Lazio à Milan, ainsi qu’Alvaro Rodriguez, acheté à Elche par Bournemouth, ont tous deux rapporté 15 millions d’euros. Alex Jiménez, aussi acheté par les Cherries à Milan, laisse 12,5 millions d’euros dans les caisses du club. Sachant que, pour tous ces joueurs, le Real Madrid avait déjà touché des sommes en les vendant au préalable… Et ce n’est pas terminé, puisque des joueurs comme Sergio Arribas (Almería) ou Jacobo Ramon (Côme) - pour qui les Blancos conservent 50% des droits également - sont très convoités et risquent de rejoindre des clubs plus huppés d’ici la fin du mercato. Un été très prolifique pour la Casa Blanca donc.