Coupe du Monde 2026 : Lionel Messi est rentré à Rosario au chevet de son père

Lionel Messi a retrouvé l’Argentine. Deux jours après la défaite de l’Albiceleste en finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Espagne (0-1 après prolongation), l’octuple Ballon d’Or a atterri ce mardi matin à Rosario, sa ville natale. Accompagné de son épouse Antonela Roccuzzo et de leurs trois enfants, le capitaine argentin est arrivé à bord d’un vol privé avant de rejoindre sa résidence habituelle dans la région. Après un tournoi éprouvant, marqué par une nouvelle campagne mondiale au plus haut niveau, la Pulga va désormais profiter de quelques jours de repos en famille.

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Ce retour au pays possède également une dimension plus personnelle. Son père Jorge Messi, âgé de 68 ans et également son agent historique, rencontre actuellement des problèmes de santé. L’entourage du joueur l’avait déjà laissé entendre au début du Mondial, lorsque Messi était apparu particulièrement ému après la rencontre face à l’Algérie. Conséquence directe de cette parenthèse familiale, la star de l’Inter Miami ne reprendra pas immédiatement la compétition. Il devrait manquer au minimum les deux prochaines rencontres de son club, prévues les 26 juillet et 2 août, ainsi que le All-Star Game de MLS programmé le 29 juillet à Charlotte.