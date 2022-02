Metz-OM : les compositions officielles

Éliminé cette semaine en Coupe de France, l'OM est en quête de rachat à Metz en clôture de la 24e journée de Ligue 1 à 20h45 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Les Olympiens veulent profiter de la défaite du Gym à Lyon (0-2) pour prendre quatre longueurs d'avance sur les Aiglons et rester confortables dauphins du PSG. De leur côté, les Grenats sont en grand danger après la victoire des Verts à Clermont (2-1) et ont besoin d'un résultat pour sortir de la zone de relégation.

Privé de Peres et De la Fuente, Jorge Sampaoli peut compter sur le reste de son effectif et décide d'aligner un 3-4-1-2 avec Lirola dans l'axe aux côtés de Saliba et Caleta-Car. De retour de la CAN après son sacre avec le Sénégal, Dieng est titulaire, tout comme Gueye dans l'entrejeu, associé à Bakambu. À Metz, Frédéric Antonetti s'appuiera sur une défense à cinq avec Amadou plutôt que Jemerson. L'entraîneur lorrain compte également sur la présence de Boulaya derrière Mafouta, qui va connaître à la pointe de l'attaque sa première titularisation en Ligue 1.

Les compositions :

FC Metz : Caillard - Delaine, Bronn, Kouyaté, Amadou, Candé - Traoré, Pajot, Maïga, Boulaya - Mafouta

Olympique de Marseille : Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car - Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson - Payet - Dieng, Bakambu