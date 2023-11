Rennes : Steve Mandanda rend hommage à Bruno Génésio

Personne ne s’y attendait vraiment, mais personne n’est surpris outre mesure. Dimanche dernier, Bruno Génésio a été remercié par la direction du Stade Rennais suite à un début de saison pour le moins compliqué du club breton. Actuellement treizièmes de Ligue 1, les coéquipiers de Benjamin Bourigeaud sont en proie au doute et Julien Stéphan a été appelé à la rescousse pour permettre à l’équipe de vite remonter au classement. Après deux ans de bonne facture à Rennes, l’ancien entraîneur de l’OL reste très respecté en Bretagne où son passage lui aura permis d’être apprécié par ses joueurs.

La suite après cette publicité

C’est le cas de Steve Mandanda qui a décidé de rendre un vibrant hommage à son ancien coach en conférence de presse à deux jours de la rencontre face à Reims en Ligue 1 : «Avec Flo (Maurice, le directeur sportif ndlr) et le président (Olivier Cloarec), c’est l’une des personnes importantes dans ma venue (en 2022). En un an et demi, j’ai découvert une personne extraordinaire et un super coach. Sa décision a été difficile pour moi et le groupe. Ce sont les aléas du foot, ce n’est pas la première fois que ça arrive. On doit avancer au maximum parce que la priorité est Stade Rennais et tout faire pour redresser la situation.»