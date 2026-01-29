Menu Rechercher
UEFA Europa League

Lille - Fribourg : les compositions sont tombées

Par Jules Aublanc
1 min.
Fernandez @Maxppp
Le LOSC joue sa qualification pour les play-offs de Ligue Europa. Seulement 21es de la phase de ligue avant la dernière journée, les Dogues ont besoin d’un résultat ce jeudi face à Fribourg (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h) pour s’assurer de poursuivre l’aventure.

Privé de nombreux éléments (Meunier, Touré, Bentaleb, Gomes, Igamane, Sahraoui, Mbappé), Génésio aligne Fernandez-Pardo aux côtés de Haraldsson devant, tandis que l’entrejeu sera composé de Mukau, André, Bouaddi et Correia. Santos, Ngoy, Mandi et Verdonk figurent enfin en défense. En face, les Allemands devraient évoluer en 4-2-3-1, avec notamment un double pivot Eggestein-Manzambi. Beste, Suzuki et Grifo seront un cran derrière Adamu.

Les compositions :

Lille : Özer - Santos, Ngoy, Mandi, Verdonk - Mukau, André, Bouaddi, Correia - Haraldsson, Fernandez-Pardo.

Fribourg : Atubolu - Treu, Ginter, Ogbus, Günter - Eggestein, Manzambi - Beste, Suzuki, Grifo - Adamu.

Pub. le - MAJ le
