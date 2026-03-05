Maroc : quelle suite pour Walid Regragui ?

L’aventure entre Walid Regragui et le Maroc est donc terminée. Après la défaite cruelle en finale de la CAN 2025 contre le Sénégal, le technicien marocain a décidé de respecter la promesse qu’il avait faite : quitter son poste s’il ne remportait pas de trophée majeur. La Fédération royale marocaine de football a finalement accepté sa démission, mettant un terme à une période marquante avec notamment l’épopée historique du Maroc lors de la Coupe du monde 2022. Dans le même temps, la Fédération s’est rapidement tournée vers l’avenir en préparant sa succession, avec la volonté de maintenir une certaine continuité dans le projet sportif des Lions de l’Atlas.

Pour Walid Regragui, l’avenir devrait désormais s’écrire loin des sélections nationales. D’après nos sources, l’entraîneur marocain souhaite entraîner une équipe en Europe. Selon nos informations, des discussions existent déjà avec des formations de Premier League et de Liga, preuve que sa réputation reste solide après ses performances avec le Maroc. En revanche, l’ancien coach du Wydad AC a déjà fermé la porte aux offres venues d’Arabie saoudite, privilégiant un projet sportif en Europe. Cette démission du Maroc pourrait donc marquer un tournant dans sa carrière, avec la perspective de découvrir l’un des grands championnats européens dans les prochains mois. La Fédération Royale Marocaine de Football a prévu de rendre hommage à Walid Regragui ce soir pour le remercier pour son passage à la tête des Lions de l’Atlas, avant l’annonce attendue de la nomination de Mohamed Ouahbi.