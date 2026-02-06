L’anecdote sympa de Thauvin sur son titre de champion du monde

Aux côtés de Benjamin Pavard, Djibril Sidibé, Lucas Hernandez, Paul Pogba, Corentin Tolisso, Olivier Giroud ou encore le Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembélé, Florian Thauvin fait partie des champions du monde 2018 encore présents en Ligue 1 pour cette saison 2025-26. L’attaquant du RC Lens (33 ans) se nourrit encore de ce sacre au quotidien. En conférence de presse, l’ancien joueur de l’OM est revenu sur l’impact de cette victoire à la Coupe du Monde chez lui.

« Quand vous vivez quelque chose comme ça dans une vie, c’est exceptionnel. Je me rappelle d’un discours du coach Didier (Deschamps) au moment d’être champions du monde, quand il nous dit : "Votre vie sera différente à partir d’aujourd’hui parce que vous n’êtes plus seulement des joueurs de foot, vous êtes des champions du monde". C’est un statut différent pour toute la vie, de nouvelles responsabilités », a-t-il déclaré aux journalistes avant de raconter une anecdote très personnelle. « Dans le vestiaire, à ma place, j’ai un cadre avec la coupe de champion du monde. Ce cadre, c’est pour les jours plus compliqués. Psychologiquement, quand c’est plus compliqué, je le regarde et ça me donne envie d’y retourner ».