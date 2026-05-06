LdC : le Bayern arrache le nul mais le PSG rejoint Arsenal en finale !

Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont époustouflé le monde du football il y a huit jours en concluant la manche aller de cette demi-finale par un incroyable 5-4 qui restera dans les mémoires. Pour ce match retour, les attentes étaient donc toutes aussi élevées. Sur le papier, Luis Enrique et Vincent Kompany devaient déplorer les absences d’Achraf Hakimi et de Serge Gnabry (fin de saison), mais disposaient de quasiment toutes leurs armes pour nous offrir une manche retour de folie. Côté munichois, le onze de départ choisi par Kompany est quasiment identique à celui aligné à Paris, seul Laimer a pris la place de Davies. Chez les champions d’Europe en titre, Warren Zaïre-Emery a logiquement remplacé Achraf Hakimi. Ce repositionnement du Français a profité à Fabian Ruiz, titularisé pour la première fois en C1 depuis son match face au Sporting CP le 20 janvier dernier. Enfin, Désiré Doué était encore préféré à Bradley Barcola. Pour cette manche retour, on aurait pu logiquement s’attendre à voir le PSG prendre la marée face à une équipe du Bayern déterminée à effacer rapidement ce but de retard. Mais il faut croire que les Parisiens ont définitivement appris à gérer la pression des très grands matches.

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Dès la troisième minute, sur une remise de Ruiz, Kvaratskhelia filait côté gauche pour permettre à Dembélé d’ouvrir le score (0-1, 3e). Paris ne pouvait pas rêver meilleur scénario. Forts de deux buts d’avance, les Rouge-et-Bleu confirmaient les mots de leur coach la veille du match. Paris voulait gagner le match et n’a pas cherché à reculer après ce but. Agressif à la récupération, le club de la capitale jouait très haut et parvenait plutôt bien à museler les deux flèches bavaroises, Diaz et Olise, grâce à un travail XXL de Zaïre-Emery et de Marquinhos. L’occasion de souligner que WZE est décidément plus que capable de jouer la doublure de Hakimi. Quant à Kane, il était serré de près par Pacho et voyait son influence sur le jeu être réduite. Et pour créer du danger, les champions d’Europe en titre comptaient une fois de plus sur un Kvaratskhelia hors-norme. Intenable sur son côté gauche, le Géorgien était le principal accélérateur du jeu. Le Bayern a quand même réussi à reprendre du poil de la bête au fil des minutes. Après son début canon, le PSG commençait logiquement à piocher, mais heureusement pour lui, les attaquants munichois se montraient imprécis comme ces tentatives de Diaz (22e) et d’Olise (28e).

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Tout a tourné en faveur du PSG

Paris pliait, mais ne rompait pas. Et quand les choses auraient pu très mal tourner, l’arbitre de la rencontre, M. Pinheiro, s’est montré très clément. La première fois en sifflant une faute avant une main de Mendes (qui avait déjà écopé d’un carton jaune) sur une passe de Laimer qui aurait pu valoir un deuxième jaune et donc un rouge (29e). Deux minutes plus tard, Pinheiro épargnait un nouveau compatriote en ne sifflant pas penalty après un dégagement de Vitinha sur la main de Neves dans sa surface (31e). Deux actions polémiques qui ont fait bondir tout le Bayern Munich et l’Allianz Arena. Le pire dans tout ça, c’est que sans un arrêt XXL de Neuer sur une tête de Neves, le Bayern aurait pu être mené 2-0 (33e). À la pause, le PSG pouvait se réjouir de voir tous les événements tourner en sa faveur et pouvait aussi remercier Safonov d’avoir repoussé une frappe plein axe de Musiala (45e+2). Au retour des vestiaires, on pouvait logiquement s’attendre à une forte réaction de la part de Bavarois exaspérés par ces deux actions polémiques et surtout obligés de marquer deux fois pour revenir à hauteur des Franciliens. De quoi nous offrir un match avec encore plus d’espaces et un jeu d’attaque-défense permanent avant même l’heure de jeu.

Le Bayern poussait, mais c’est Doué (56e, 65e) et Kvaratshelia (57e) qui ont eu l’occasion de faire le break sans un Neuer toujours aussi vigilant. En Face, Munich avait plus de 60% de possession de ballon, mais manquait toujours autant d’application en attaque ou tombait sur un Safonov impeccable face à Kane (57e) et Diaz (68e). Une aubaine pour les Parisiens qui, comme au match aller, commençaient à piocher sur le plan physique. C’est d’ailleurs à cet instant que Luis Enrique a choisi de sortir Dembélé peu après l’heure de jeu et de le remplacer par un puncheur, Barcola. Comme à Anfield, le PSG est alors entré en phase de résistance pour préserver son avantage et espérer un contre hypothétique pour tuer la rencontre. Ce que Doué a failli faire à deux reprises (72e, 76e). À un quart d’heure du terme, Luis Enrique décidait de fermer davantage la boutique avec les entrées de Beraldo et Hernandez à la place de Ruiz et Doué. Un choix risqué en cas de retour des Bavarois, mais qui aurait pu être payant si Kvaratskhelia ne s’était pas emmêlé les pinceaux juste devant Neuer après une nouvelle séquence de dribbles exceptionnelle (79e). En toute fin de match, les Munichois réclamaient une troisième main parisienne dans la surface après un enchaînement de frappes de Karl et de Laimer, mais l’arbitre estimait que la main de Neves était collée à son torse (88e). Vaillants, les Parisiens ont finalement cédé à la 94e minute face à Kane (1-1, 94e). De quoi lui valoir une fin de match sous pression dans le stade qui l’a fait roi d’Europe la saison dernière. Et c’est dans une ambiance irrespirable que Paris a tenu bon. Pour la première fois depuis 2018 et le Real Madrid de Zinedine Zidane, le tenant du titre défendra sa couronne le 30 mai prochain face à Arsenal.

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Revivez le film du match Bayern Munich-PSG