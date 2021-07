Le message d'adieu d'Olivier Giroud à Chelsea

Après neuf ans passés à Londres, dont trois ans et demi à Chelsea, Olivier Giroud (34 ans) va quitter l’Angleterre pour démarrer une nouvelle expérience avec l’AC Milan. Mais avant l’officialisation de son transfert chez les Rossoneri, le champion du monde français a tenu à faire ses adieux aux Blues.

«À tous les Blues, à mes coéquipiers, à tous mes entraîneurs, à tout le club, un immense merci pour ces moments privilégiés. Je commence une nouvelle aventure avec le cœur léger et heureux. Nos victoires en FA Cup, en Europa League et en Champions League ont été magnifiques», a-t-il posté sur son compte Twitter.

To all the Blues, to my teammates, to all my coaches, to the whole club, a huge thank you for these special moments 🙏🏼



I'm starting a new journey with a light and happy heart. Our victories in Fa Cup, Europa League and Champions league have been magnificent. 🤩



Love Oli G 💙. pic.twitter.com/HytVlp0uYx