Une énorme menace plane sur la CAN 2027 !

Le football africain vit actuellement des heures compliquées. Si la finale entre le Sénégal et le Maroc a débouché sur de vives polémiques, une nouvelle risque encore de faire parler dans les prochaines heures. En effet, selon les dernières informations de The Guardian, la prochaine Coupe d’Afrique des nations pourrait être reportée à 2028. La raison ? Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie ne seraient pas encore prêts à accueillir l’événement.

La suite après cette publicité

Si le président de la CAF, Patrice Motsepe, avait récemment affiché sa confiance pour le bon déroulement du tournoi en 2027, comme prévu initialement, la donne aurait quelque peu changé. D’après le média britannique, le président du comité d’organisation kényan Nicholas Musonye affirmerait, de son côté, qu’un report d’un an «serait une bonne chose pour le Kenya, étant donné que le pays se préparerait aux élections» législatives et présidentielles, prévues en août 2027.

La suite après cette publicité

Vers un report en 2028 ?

Un choix motivé par le risque élevé de violences électorales à cette période dans le pays d’Afrique de l’Est. Pour rappel, en 2007 puis en 2017, plus de 100 personnes avaient été tuées lors de manifestations antigouvernementales. Un constat également applicable à l’Ouganda où le leader de l’opposition avait dû fuir après les élections du mois dernier alors que de nombreux partisans avaient, eux, été accusés de terrorisme par le président réélu Yoweri Museveni.

Que dire, enfin, du contexte sulfureux présent en Tanzanie où des milliers de manifestants ont récemment été tués par les forces de sécurité après un scrutin jugé frauduleux. Autant de drames poussant aujourd’hui certaines voix à privilégier un report. A noter que le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda avaient déjà coorganisé l’an dernier le Championnat d’Afrique des nations (CHAN), une compétition réservée aux sélections composées exclusivement de joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux. Affaire à suivre…