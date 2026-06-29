Le PSG est très confiant pour Yan Diomandé

C’est l’info qui a égayé les supporters parisiens dimanche. Yan Diomandé a fait son choix et préfère signer au PSG durant ce mercato estival. Liverpool avait pourtant montré sa détermination en lâchant une offre de 100 M€ pour l’ailier ivoirien âgé de 19 ans. Une offre repoussée sans sourciller par le RB Leipzig, dont l’objectif initial est de prolonger le contrat du joueur, établi jusqu’en 2030.

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Si le joueur a établi sa préférence, encore faut-il que les deux clubs s’entendent. Or, comme expliqué par la presse allemande hier soir, les relations sont bonnes entre Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, et Oliver Mintzlaff, le président du conseil de surveillance du RB Leipzig. Selon nos informations, le PSG est très confiant quant à la faisabilité d’un deal dans les prochains jours. Et même probablement avant celui concernant Maghnes Akliouche, dont le transfert est également attendu pour cet été. Le PSG est certain de trouver un accord avec le club allemand, alors que le joueur brille actuellement à la Coupe du Monde 2026 avec la Côte d’Ivoire.