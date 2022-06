PSG : l'Inter dicte sa loi pour Milan Skriniar

La suite après cette publicité

Luis Campos est enfin arrivé au Paris Saint-Germain. Nommé conseiller du football du club de la capitale, le Portugais n’a pas tardé à identifier ses priorités pour le recrutement. Et ce que le Lusitanien souhaite réaliser dans un premier temps, c’est renforcer le poste de défenseur central.

Marquinhos et Presnel Kimpembe ont été énormément sollicités et personne ne sait encore dans quel état physique va se retrouver un Sergio Ramos qui se dit revanchard. Luis Campos aimerait donc joindre à ce petit monde un certain Milan Skriniar (27 ans), le roc défensif de l’Inter.

L’Inter ne faiblit pas

Malgré un bail courant seulement jusqu’en 2023, l’international slovaque (54 sélections, 3 buts) est un élément très cher. Récemment, nous vous révélions que le PSG avait transmis une première offre de 50 M€ à ses homologues milanais. Proposition rejetée. Sky Italia a d’ailleurs rappelé hier soir que les Nerazzurri restent campés sur leur position : c’est 80 M€ ou rien.

Il Corriere dello Sport nous apprend toutefois que les Rouge-et-Bleu ont tenté d’inclure l’Allemand Thilo Kehrer dans la transaction, mais qu’ils se sont heurtés à une fin de non-recevoir. Un an plus tard, on se dirige donc vers un scénario très ressemblant à celui du dossier Hakimi. Le PSG est chaud, tout comme Chelsea, et l’Inter reste inflexible. En 2021, le PSG avait raflé la mise pour le latéral marocain. Et cette fois ?