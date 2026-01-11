Mario Balotelli signe à Al Ittifaq

Encore un club pour Mario Balotelli. L’ex-international italien (36 sélections) a officiellement rejoint Al Ittifaq, club de deuxième division des Émirats arabes unis.

L’ancien joueur de l’Inter Milan, de Manchester City et de l’AC Milan a signé un contrat qui le lie au club de Dubaï pour les deux prochaines années et demie. Balotelli était sans contrat depuis la fin de son aventure au Genoa, l’été dernier. À 35 ans, il connaîtra son 13e club depuis le début de sa carrière.