Le PSG, l’OL et Rennes largués dans le classement mondial des centres de formation

Généralement, les centres de formation français sont plutôt bien réputés dans le monde du football. Mais hier, l’Observatoire du football (CIES) a publié un rapport sur le top 100 des meilleurs clubs formateurs sur l’année écoulée.

Un classement établi « selon un indice de formation tenant compte du nombre de joueurs formés, du niveau des clubs pour lesquels ils ont joué l’année dernière et du nombre de minutes officielles jouées au cours de la même période. » Et d’après ce classement, le premier club français (le PSG) est seulement 19e. L’OL est 34e et Rennes 44e.