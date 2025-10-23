Menu Rechercher
Commenter 9

Le PSG, l’OL et Rennes largués dans le classement mondial des centres de formation

Par Matthieu Margueritte
Roazhon Park @Maxppp

Généralement, les centres de formation français sont plutôt bien réputés dans le monde du football. Mais hier, l’Observatoire du football (CIES) a publié un rapport sur le top 100 des meilleurs clubs formateurs sur l’année écoulée.

La suite après cette publicité

Un classement établi « selon un indice de formation tenant compte du nombre de joueurs formés, du niveau des clubs pour lesquels ils ont joué l’année dernière et du nombre de minutes officielles jouées au cours de la même période. » Et d’après ce classement, le premier club français (le PSG) est seulement 19e. L’OL est 34e et Rennes 44e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Lyon
Rennes

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Lyon Logo Lyon
Rennes Logo Stade Rennais FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier