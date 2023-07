PSG : Ethan Mbappé fait l’unanimité

La suite après cette publicité

Dans l’ombre de son frère, Kylian, Ethan Mbappé épate. Sur le terrain ou en dehors, le jeune milieu de terrain de 16 ans seulement montre une précocité rare pour son âge. Actuellement avec le groupe professionnel du Paris Saint-Germain en Asie pour la tournée de pré-saison, Ethan Mbappé n’a rien d’un intrus. Au contraire, le natif de Montreuil prend ses marques au fil du temps et son comportement est largement apprécié au sein de la délégation parisienne.

L’Équipe rapporte que le jeune Ethan s’est fait un nom au sein de la formation du PSG. Habitué du groupe pro, avec qui il s’est entraîné en deuxième partie de saison dernière notamment, le milieu de terrain a déjà des repères. «Ethan, c’est un top gamin. Il est très à l’écoute, comprend vite, il est très bien élevé. On n’a jamais une remarque à lui faire, il est toujours à l’heure», raconte l’un de ses formateurs. Un avis complété par un proche des jeunes parisiens : «Chapeau d’avoir le comportement qu’il a avec tout ce qui se passe autour de lui et de son frère. À chaque déplacement avec les U19, il est sollicité par des dizaines de gamins qui lui demandent une photo, il se montre toujours patient et gentil. Il est humble, travailleur. Il possède des qualités mentales exceptionnelles et une bonne frappe de loin.» Capable d’évoluer un peu partout dans l’entrejeu, Ethan Mbappé pourrait bien être la belle surprise au PSG la saison prochaine. Alors que son frère est en plein bras de fer avec la direction parisienne, le jeune homme de 16 ans a l’occasion dans ce brouhaha de faire son nid dans le plus grand des calmes au sein de l’effectif.

