Les ultras du PSG trollent déjà l’OM avant le Classique !

Présents ce samedi à l’entraînement du PSG, à la veille du Classique contre l’OM au Vélodrome (dimanche, 20h45), les ultras parisiens n’ont pas manqué de lancer le choc face au rival historique en trollant, à leur manière, les supporters phocéens. Avec une banderole, ils ont ainsi ironisé sur la baisse de fréquentation visible depuis le début de la saison au Vélodrome.

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«Prix de l’essence/Vélodrome, ça devient dur de faire le plein…», pouvait-on lire sur cette banderole déployée au cours de la séance. Pour rappel, à quelques heures de ce match très attendu, plusieurs centaines de places sont encore disponibles et accessibles au grand public sur le site de l’OM.