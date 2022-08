LdC : l'OM va empocher 45 millions d'euros minimum !

Qualifié pour la prochaine campagne de Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille peut déjà se frotter les mains. Avec la défaite de l'AS Monaco en tour préliminaire, les dirigeants phocéens vont, en effet, récupérer une somme plus conséquente. Selon les dernières informations de L'Equipe, le "market pool" des clubs français devrait être de 70 millions. Sur la première moitié de ceux-ci, l'OM en récupèrera donc 45% (au lieu de 35% si Monaco était toujours en course). Soit à peu près 16 millions d'euros.

A noter que les 35 millions restants seront répartis en fonction du nombre de matchs disputés par les deux équipes (le PSG et l'OM). Ainsi et dans le pire des cas, l'OM, qui touchera également la prime de participation de 15,6 millions d'euros, devrait empocher aux alentours de 45 millions d'euros cette saison grâce à la Ligue des Champions. Précisons que si l'OM avance jusqu'en 8e de finale, ce seront 9,6 M€ qui s'ajouteront et ainsi de suite... Un joli pactole en prévision.