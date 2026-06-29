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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : les mots peu rassurants de Rabiot sur Saliba

Par Josué Cassé
1 min.
William Saliba avec l'équipe de France @Maxppp
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France Suède
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Pilier des Gunners et désormais installé dans la défense centrale de l’équipe de France, William Saliba vit un début de Coupe du Monde difficile. Si l’ancien joueur de l’OM se montre toujours aussi convaincant, il doit parallèlement lutter avec de grosses douleurs au dos. Face aux journalistes, Adrien Rabiot a d’ailleurs donné des nouvelles de son coéquipier…

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«Ce n’est pas simple parce qu’il a pas mal de douleurs au dos, il est obligé de gérer et aussi obligé de sauter des entraînement pour bien récupérer. C’était rassurant en match, ils ont mis en place un protocole avec les médecins. Il fera le maximum sur la compétition et se reposera après. C’est une pièce essentielle de l’équipe. Je sais qu’il fait le maximum», a notamment indiqué le milieu français.

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