Brésil : les détails de la prolongation d’Ancelotti connus

C’est ce qu’on appelle ne pas perdre son temps. La Confédération brésilienne (CBF) s’apprête à sécuriser l’avenir de sa sélection en prolongeant le contrat de Carlo Ancelotti jusqu’à la Coupe du Monde 2030. Alors que son engagement actuel court jusqu’à la fin juillet, la fédération brésilienne et le technicien italien ont déjà trouvé un accord de principe pour poursuivre leur collaboration sur un cycle complet menant au Mondial 2030 selon les informations de ESPN Brasil. Les derniers détails juridiques doivent encore être validés par les avocats avant une signature officielle, qui devrait intervenir dans les prochains jours. Pour la CBF, cette formalité ne fait guère de doute puisque tout avait déjà été négocié lors de discussions menées ces dernières semaines entre le sélectionneur et le président de la fédération, Samir Xaud. Avant même de juger les résultats à la Coupe du Monde 2026 cet été, le Brésil veut de la stabilité pour reconstruire une Seleção capable de reconquérir le sommet du football mondial. Cette prolongation s’accompagne d’un véritable pont d’or pour l’ancien entraîneur du Real Madrid.

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D’après les termes évoqués dans les discussions, Carlo Ancelotti conservera le salaire négocié lors de son arrivée : environ 10 millions d’euros par an, soit près de 59 millions de reais. Une rémunération qui en fait déjà le sélectionneur le mieux payé de l’histoire de la Seleção. Son staff technique devrait également bénéficier d’une revalorisation importante, notamment ses adjoints Paul Clement et Francisco Mauri, ainsi que le préparateur physique Mino Fulco et l’analyste de performance Simone Montanaro. Une demande formulée directement par le technicien italien, désireux de travailler avec un entourage renforcé et pleinement reconnu par la fédération brésilienne. Sur le plan contractuel, la prolongation prendra une forme particulière afin de respecter les limites du droit du travail brésilien. Le nouvel accord sera scindé en deux phases : un premier contrat de deux ans, suivi d’une extension automatique de deux années supplémentaires déjà actée par les deux parties. Au total, cela représente un engagement de quatre ans, permettant à Carlo Ancelotti de diriger la Seleção sur l’ensemble du cycle international menant jusqu’à la Coupe du Monde 2030, qui aura lieu en Espagne, au Portugal et au Maroc. La signature devrait se faire de manière électronique, puisque le technicien se trouve actuellement au Canada avec sa famille. Une procédure devenue courante dans les négociations modernes, qui permettra d’officialiser rapidement un accord que la CBF considère déjà comme acquis.