Ligue 2 : Angers renoue avec la victoire et enfonce Caen

Ce lundi, la quinzième journée de Ligue 2 se poursuivait avec le SCO Angers, auteur d’une saison impressionnante pour le moment, qui recevait le Stade Malherbe de Caen, en grande difficulté et qui pointe à une inquiétante 16e place dans l’antichambre de l’élite. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le rapport de force a été respecté. Pourtant, le premier acte a été très animé et les deux équipes ont eu leurs temps-forts respectifs. Sur l’un d’entre eux, Loïs Diony a, une nouvelle fois, sévi. Trouvé plein axe à l’entrée de la surface par Valery, l’ancien Stéphanois a inscrit son septième but de la saison pour mettre le SCO devant (1-0, 29e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Angers 30 15 12 9 3 3 26 14 16 Caen 16 15 -1 4 4 7 23 24

Et alors que les Normands n’ont pas abdiqué en seconde période, le score n’a finalement pas évolué. Les choses sont devenues même très compliquées à l’entame du dernier quart d’heure suite à l’expulsion de Syam Ben Youssef (75e). Plus vulnérables, les ouailles de Patrick Sauvaget ont concédé un deuxième but en fin de match signé Pierrick Capelle (2-0, 87e). Passeur décisif sur le but précédent, Jean-Mattéo Bahoya a finalement contribué au succès large des siens en toute fin de rencontre (3-0, 90+4e). Au terme d’une rencontre plaisante, le SCO consolide ainsi sa deuxième place au classement avec un neuvième succès en championnat et revient à deux petits points du leader Laval. Malherbe s’enlise dans les méandres du classement et est premier non-relégable (16e).